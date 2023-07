Esclusiva: gli agenti di Luis Alberto a Roma per il rinnovo con la Lazio

Sono giorni caldi per il futuro di Luis Alberto. E già in queste ore i suoi agenti sono attesi a Roma per il famoso prolungamento che avevamo preannunciato lo scorso 26 maggio. L’impegno dovrebbe essere fino al 2027 (prolungamento di due anni rispetto alla scadenza attuale) con adeguamento della base fissa di ingaggio tra 3,5 e 4 milioni a stagione più bonus. Gli agenti sono gli stessi di Kerkez, esterno dell’AZ, di sicuro un buon profilo ma la Lazio (oltre a dover sistemare la questione Pellegrini) oggi deve dare priorità ad altri ruoli. E anche ai rinnovi come quello di Luis Alberto.

#LuisAlberto–#Lazio: c’è anche opzione per un rinnovo fino al 2028 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 5, 2023

Foto: Twitter Lazio