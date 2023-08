Luis Alberto non si presenta: con la Lazio è più di uno strappo

Luis Alberto non si è presentato per la partenza della Lazio in vista della prossima amichevole con l’Aston Villa. Confermando quanto vi avevamo anticipato nella serata di ieri, ovvero che la sua posizione si è irrigidita per via di un bonus non pagato (100 mila euro o su di lì) e che lui avrebbe voluto personalizzato rispetto a quello di squadra che avrebbe comunque percepito. Luis Alberto aveva saltato anche l’allenamento di ieri, l’atteggiamento è poco giustificabile, visto che lo spagnolo ha comunque un contratto fino al 2025 e che non è nuovo a comportamenti del genere tra sortite social e rifiuti improvvisi. Stavolta crediamo che sia molto più di uno strappo, anche per il tipo di comportamento nei riguardi dei suoi compagni regolarmente partiti per l’Inghilterra.

Foto: Twitter Lazio