Il retroscena: Lazio, tutta la verità sul caso Luis Alberto

Luis Alberto non si è presentato oggi all’allenamento della Lazio. E il club è indispettito per una presa di posizione non giustificata dai fatti. Luis Alberto ha un accordo per il rinnovo dal 2025 al 2027 con opzione e ingaggio da 4 milioni abbondanti più bonus a stagione. Un evidente salto di qualità rispetto ai 2,8 milioni del precedente contratto. E allora perché Luis Alberto sta facendo resistenza? Secondo la nostra ricostruzione, tutto nasce dal fatto che lo spagnolo avrebbe chiesto un bonus personale da 100 mila euro, un bonus doppio rispetto a quanto avrebbe percepito con i premi di squadra. I 100 mila euro in più hanno portato a un irrigidimento del club, anche per una questione di principio nei riguardi degli altri tesserati, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. La Lazio è molto arrabbiata, ha già diffidato Luis Alberto e aspetta le evoluzioni delle prossime ore.

Foto: twitter Lazio