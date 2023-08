Luis Alberto-Lazio e gli accordi di maggio. Il nuovo contratto scatterà dal 4 settembre

Luis Alberto e la Lazio sono d’accordo da maggio per un rinnovo fino al 2028, opzione compresa. A quei tempi ve l’abbiamo raccontato, resistendo poi a tutte le ricostruzioni spesso fantasiose che avrebbero voluto Luis Alberto in Arabia o chissà dove. Non avendo mai cavalcato quelle suggestioni (mai una trattativa vera e tante speculazioni), ora possiamo aggiungere che il nuovo contratto che legherà Luis Alberto alla Lazio andrà in vigore dal prossimo 4 settembre.

Foto: Twitter Lazio