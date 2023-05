Esclusiva: Luis Alberto-Lazio, incontro per il rinnovo. I dettagli

Luis Alberto non è più il problema della Lazio, ma un autentico trascinatore. Strepitoso il suo girone di ritorno, recentemente la moglie ha parlato di Roma come “casa”, affascinata dalle bellezze della città eterna. Andiamo oltre: qualche giorno fa si è tenuto a Roma un incontro, che doveva restare segreto, tra i rappresentanti della sua agenzia e Lotito per il prolungamento del contratto. Luis Alberto ha un impegno fino al 30 giugno 2025, guadagna circa 2,5 milioni più bonus. Ora si sta ragionando su un prolungamento fino al 2027 oppure fino al 2028 con adeguamento di contratto. Altri quattro-cinque anni con la Lazio, bisognerà lavorarci ancora un po’, ma questa è la base. Ulteriore conferma che Luis Alberto (esaltato recentemente da Sarri) non è certo il problema della Lazio. Anzi, l’esatto contrario: lui ora i problemi li risolve.

Foto: Twitter Lazio