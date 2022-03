L’UEFA colpisce anche la Bielorussia: le partite saranno in campo neutro

Dopo aver duramente sanzionato lacon l’esclusione da tutte le competizioni, come mossa a seguito dell’invasione dell’Ucraina, le istituzioni del calcio si muovono anche contro la. Il paese, infatti, sta contribuendo alle operazioni militari avviate da Vladimir Putin, permettendo alle truppe di passare dal suo territorio sfruttando la vicinanza con luoghi strategici come Kiev.

Le partite di club e Nazionali del paese, infatti, si giocheranno in campo neutro e a porte chiuse. Di seguito il comunicato pubblicato dalla massima istituzione del calcio continentale: “Tutti i club e le nazionali bielorusse che partecipano alle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in campo neutro con effetto immediato. Inoltre, nessuno spettatore potrà assistere alle partite in cui prendono parte le squadre bielorusse”.

Foto: Sito ufficiale UEFA