Ufficiale: la FIFA esclude la Russia dai Mondiali 2022. Il comunicato con tutte le decisioni

E’ arrivata la decisione di Fifa e Uefa a seguito della guerra in Ucraina. Tutte le squadre russe sono state sospese da tutte le competizioni Uefa e Fifa. La nazionale di calcio maschile della Russia non parteciperà agli spareggi Mondiali, lo Spartak Mosca sarà sospeso dall’Europa League.

Questo il comunicato ufficiale: “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a entrambe le competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti. Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”. E’ il comunicato di Fifa e Uefa. La Uefa informa anche che è stato rescisso il contratto con Gazprom, come sponsor della Uefa Champions League”.

Foto: Logo FIFA