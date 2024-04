L’Udinese replica a Thiago Motta: “Abbiamo giocato per 31 minuti? Quei dati sono sbagliati”

L’Udinese replica alle parole di Thiago Motta. Il tecnico del Bologna, dopo il pareggio di ieri con i friulani, aveva dichiarato che in 101 minuti effettivi di gioco, se ne erano giocati solo 31.

Franco Collavino, dg dell’Udinese, ai canali ufficiali del club ha così replicato: “Abbiamo giocato 56 minuti, non 31. I dati cui ha fatto riferimento l’allenatore del Bologna nel dopo gara non sono reali: le statistiche di gioco ufficiali della Lega Serie A, infatti, evidenziano un tempo di gioco effettivo di 56 minuti e 18 secondi in linea, anzi di poco superiori, ai tempi medi di gioco effettivo della stagione. Inoltre la nostra partita è stata la quarta con tempo effettivo più elevato di questo turno. Al netto di ciò, il nostro compito è restare concentrati sui punti preziosi da conquistare. Non voglio fare polemiche, ma serve essere centrati su obiettivi e su dati che corrispondono al vero, evitando sensazionalismi poco opportuni a detrimento della condotta della nostra squadra”.

Foto: twitter Udinese