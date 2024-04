Thiago Motta: “Per come si era messa buon pareggio. Oggi si è giocato solo 31 minuti su 101. Bravi a non perdere la testa dopo il rosso”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto della partita, sapevamo che sarebbe stata complicata. Loro cercano di non far giocare l’avversario e sono molto bravi nelle ripartenze, noi pur non essendo stati perfetti siamo riusciti a pareggiare e possiamo guardare avanti. Oggi abbiamo giocato 31 minuti su 101, fate voi i commenti. Io sono soddisfatto perché non abbiamo perso la testa cercando di ottenere la vittoria”.

Si gioca troppo poco? “Commentate vooi vedendo la partita, mi sembra evidente”.

Che partita ha fatto Aebischer? “Ha fatto una grande partita, insieme ai suoi compagni, sa fare diversi ruoli. Oggi è in forma e siamo contenti di lui”.

Saelemaekers come sta? “Ha fatto bene nel primo e nel secondo tempo, da quando è arrivato è il suo momento migliore”.

Emozionato da questo pubblico? “Le emozioni vengono perché chi ama il calcio vuole vivere momenti così, oggi è stato uno spettacolo e questo ti dà degli stimoli in più. Il pareggio é stato fantastico per come é arrivato”.

Foto: twitter Bologna