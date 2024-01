Ludi: “Ci auguriamo arrivi Romero, stiamo lavorando”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia Mercato, Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como ed ex difensore, ha così parlato: “Investiamo sulla formazione dell’arbitro VAR e di quello di campo. Spero che si limitino i problemi. La deroga di Fabregas è stata una questione molto delicata ma è al centro del progetto. Non ho mai espresso un giudizio su di lui. Siamo la società più ricca ma non abbiamo più soldi degli altri, la differenza la fà la programmazione. Ad oggi non vogliamo spendere. Romero? Ci stiamo lavorando. Anche lo stadio è al centro del nostro progetto, stiamo lavorando col comune”. Parole che confermano quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.

Foto: Instagram Milan