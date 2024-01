Fabregas chiama Luka Romero a Como: confermate le indiscrezioni spagnole di due giorni fa

Luka Romero può lasciare il Milan per andare a giocare. E sono assolutamente confermate le indiscrezioni di Relevo di due giorni fa, segnalate ieri, che davano Fabregas in pressing per convincere il trequartista argentino ad accettare il trasferimento al Como. Una soluzione che sarebbe conveniente per lo stesso Romero, a caccia di visibilità. E Fabregas in pressing da un paio di giorni può fare breccia e assicurarsi una pedina interessante per gli ultimi trenta metri e per le ambizioni di un club che vuole al più presto lasciare la Serie B.

Foto: Instagram Milan