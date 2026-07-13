Lucumí-Muharemovic, il rimbalzo che coinvolge la Juventus

13/07/2026 | 23:03:09

Jhon Lucumí è sempre una traiettoria da seguire per la Juventus. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane, possiamo aggiungere che sta per arrivare una scadenza importante: il 15 luglio (dopodomani) sarà l’ultimo giorno per esercitare la clausola da 28 milioni secondo quanto concordato con il Bologna. Cosa significa? Che da giovedì la cifra potrà essere rivisitata al ribasso, considerato che lo specialista colombiano non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza tra meno di un anno. Un piccolo sconto sul cartellino? Possibile. Di sicuro la Juve c’è sempre, con la concorrenza di qualche club inglese ma anche con il gradimento del diretto interessato. Occhio al rimbalzo: confermato quanto avevamo svelato su Muharemovic, la Juve preferisce incassare 20 milioni (almeno per ora) avendo il 50 per cento concordato a suo tempo con il Sassuolo in caso di futura vendita del difensore centrale bosniaco. La Premier su Muharemovic è un’altra conferma da fine giugno, il rimbalzo con il coinvolgimento di Lucumí in orbita Juve è una traiettoria da seguire.

Foto: Instagram Bologna