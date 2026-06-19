Il retroscena: Lucumí piace ma costa. La Juve ha prima una necessità

19/06/2026 | 23:59:34

L’accostamento Jhon Lucumì-Juventus ci sta perché il difensore centrale ha il gradimento totale di Spalletti. E, come raccontato da Luca Cilli nei giorni scorsi, in azione c’è anche il Bournemouth. Ma la valutazione, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto, viene ritenuta troppo alta (clausola da 28 milioni) e il Bologna fin qui non ha intenzione di fare sconti. La traccia va seguita, ma la Juventus ha la necessità di fare un’operazione in uscita in quel reparto. Che sia Bremer (clausola da 58 milioni, per ora tutto fermo) oppure Gatti, lo vedremo. Ma è un passaggio fondamentale prima di pensare all’ingresso di un nuovo difensore centrale in casa bianconera.

Foto: X Bologna