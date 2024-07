Lucchesi al Venezia, conferme totali: pronte le visite. E su Barbieri…

Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina al Venezia in prestito secco: confermata la nostra esclusiva di qualche giorno fa, la formula sottintende come la Fiorentina creda molto nel ragazzo. Lucchesi aveva alle proposte, era stato dato un dirittura al Sassuolo ma non era così, infatti andrà a Venezia e svolgerà le visite entro mercoledì. Occhio sempre a Tessmann in chiave viola: il club di Commisso lo aveva sondato a sorpresa circa un mese e mezzo fa, ha aspettato l’esito della trattativa con l’Inter che non ha portato a una definizione. Adesso si può approfondire, non siamo agli accordi ma i contatti sono frequenti. Al Venezia piace molto il terzino Tommaso Barbieri, il terzino in uscita dalla Juventus, un interesse che avevamo segnalato un mese fa. Barbieri ha richieste dalla B, ma vorrebbe provare un’esperienza da protagonista in A e aspetta riscontri nei prossimi giorni.

Foto: sito Venezia