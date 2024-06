La Juventus è alle prese anche con il mercato in uscita e le richieste non mancano. Il Venezia è in pressing per il centrocampista centrale Nicolussi Caviglia e per il terzino destro Barbieri, un discorso impostato da almeno tre o quattro giorni. Ma il club neo-promosso in Serie A deve portare pazienza, c’è concorrenza e sono arrivati sondaggi anche dall’estero.

Foto: sito Juventus