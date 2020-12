Lucas Leiva: “Siamo contenti per questo risultato, oggi abbiamo fatto la storia”

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha parlato così a Lazio Style Channel dopo il pari col Club Brugge, che ha dato la qualificazione agli ottavi ai suoi:

“Abbiamo fatto la storia oggi, torniamo a un ottavo di Champions dopo 20 anni ed è un’altra medaglia per questo gruppo. Abbiamo affrontato una squadra difficile e siamo contenti per questo risultato anche se dobbiamo e possiamo migliorare ancora tanto. Da cinque anni lavoriamo per giocare queste partite e raggiungere certi traguardi. Ora godiamo per questo successo, recuperiamo energie in vista di queste ultime 5 gare di campionato prima della sosta perché vogliamo fare benissimo anche in Serie A”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio