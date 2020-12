La Lazio rischia ma va agli ottavi di Champions: 2-2 e traversa Brugge al 92’!

Finisce con un pareggio per 2-2 all’Olimpico tra Lazio e Club Brugge, l’obiettivo qualificazione agli ottavi è raggiunto dai biancocelesti ma per com’è andata la serata ci sono dei rimpianti per non aver gestito al meglio il vantaggio.

Dopo 12′ Joaquin Correa apre le marcature, ma soli tre minuti più tardi Ruud Vormer pareggia per i belgi, sfruttando un intervento non proprio eccezionale di Pepe Reina, ingannato anche dal terreno scivoloso.

Al 27′ Ciro Immobile riporta la Lazio in vantaggio su calcio di rigore, e prima dell’intervallo Eduard Sobol lascia il Brugge in 10 uomini per un’ingenua seconda ammonizione. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi cerca con insistenza il terzo gol ma lascia anche spazio agli avversari, che ci credono e più volte si rendono pericolosi nei pressi della porta difesa da Reina, raggiungendo a sorpresa il pari al 76′ con Hans Vanaken.

Brivido enorme nel finale, una traversa colpita al 92′ dai belgi con tutta la squadra in avanti, portiere compreso, ma finisce 2-2.

Il Borussia Dortmund era andato in svantaggio a San Pietroburgo e quando i biancocelesti si trovavano avanti e con l’uomo in più il primo posto sembrava cosa più che fattibile. I tedeschi hanno poi ribaltato il risultato nella ripresa grazie a Piszczek e Witsel, chiudendo il girone in testa.

Lazio-Club Brugge 2-2

Zenit-Borussia Dortmund 1-2

CLASSIFICA FINALE GIRONE F:

Borussia Dortmund 13

Lazio 10

Club Brugge 8

Zenit 1

