Lucarelli conferma: “Ho risolto il contratto con la Ternana”. Lo attende il Catania

Come anticipato, Cristiano Lucarelli sarà il prossimo allenatore del Catania. L’ex attaccante ha annunciato sui social la risoluzione del suo contratto con “le Fere”.

Abbiamo anticipato nel pomeriggio come Lucarelli fosse in viaggio verso Catania. Ora arriva anche l’annuncio della risoluzione del suo contratto con la Ternana.

Queste le sue parole: “Si chiude dopo quattro anni questa bellissima esperienza. Ho aspettato a fare i saluti perché questa volta ho voluto risolvere il contratto. Ho voluto liberare la Ternana dal mio contratto e quindi c’è voluto un pochino di tempo. È stata un’esperienza bellissima, le delusioni degli ultimi mesi non cancellano i quattro anni bellissimi che porterò sempre nel mio cuore. Sicuramente ci ritroveremo contro da avversari ma mai da nemici”.

Foto: Instagram Lucarelli