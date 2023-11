L’indiscrezione: Cristiano Lucarelli in viaggio per Catania. C’erano gli accordi da mercoledì

Cristiano Lucarelli è in viaggio per Catania, sarà lui il nuovo allenatore del club siciliano con un contratto fino al 30 giugno 2026. Confermato quando vi avevamo anticipato mercoledì scorso, accordo totale e soltanto la necessità di liberarsi dalla Ternana (cosa che aveva fatto già giovedì), facendo in modo che presto accadesse la stessa cosa per il suo staff. Soltanto tempi tecnici da rispettare, nessun intoppo. Accostato ad altri club di B senza fondamento, Cristiano Lucarelli aveva scelto il Catania e non ha cambiato idea.

