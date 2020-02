Lucarelli: “Bojinov? Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Non ci sono rimasto male”

Come vi abbiamo raccontato Valeri Bojinov è un nuovo calciatore del Pescara.

A margine della semifinale di Coppa Italia di Serie C il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli ha parlato del mancato arrivo in Sicilia dell’attaccante bulgaro.

“Stamattina alle 10.30 ho ancora ricevuto una sua chiamata. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Non ci sono rimasto male, sono orgoglioso che ci abbia pensato fino alla fine”.

Foto: DAZN