Lozano-PSV, siamo in dirittura d’arrivo. Domani le visite

Hirving Lozano si appresta a diventare un nuovo calciatore del PSV. Come vi avevamo raccontato, l’arrivo di Jesper Lindstrøm era legata alla cessione dell’esterno messicano. E così sarà. El Chucky tornerà in Olanda, i due club hanno trovato la quadra dell’operazione intorno ai 12 milioni di euro e domani Lozano è già atteso a Eindhoven per svolgere le visite mediche.

Foto: Instagram Lozano