Lotta secondo posto: partite decisive a Bergamo e Napoli

Una poltrona per tre. Inter, Atalanta e Lazio si sfidano per la seconda piazza, alle spalle della Juventus, che si è laureata Campione d’Italia la scorsa domenica. Gli uomini di Inzaghi sono impegnati sul campo del San Paolo, contro il Napoli: sarà una sfida affascinante anche per il possibile record di reti in Serie A per Ciro Immobile. Bergamo, invece, sarà il palcoscenico della delicata sfida tra Atalanta ed Inter. Le due squadre si troveranno di fronte allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Sarà una gara importante per stabilire l’ordine di arrivo per il massimo campionato italiano. Le due compagini nerazzurre saranno attente al risultato della Lazio e proveranno a precedere la Vecchia Signora in graduatoria. Le provocazioni di Conte sul secondo posto non possono riguardare gli orobici, che con Gasperini in panchina, hanno raggiunto un livello mai visto prima. L’Atalanta, infatti, oltre a migliorare il rendimento in campionato rispetto allo scorso anno, è ancora in corsa per la Champions League, dove affronterà il PSG. Gli uomini di Conte dovranno vedersela con il Getafe per quanto concerne l’Europa League.

Foto: Instagram Inter