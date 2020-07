Immobile-Higuain: sabato il centravanti della Lazio può riscrivere la storia

Ciro Immobile è ad un passo dal record di Gonzalo Higuain. Il centravanti di Torre Annunziata ha raggiunto quota 35 reti in stagione ed è ad una sola lunghezza dal record stabilito dal centravanti argentino, che nella stagione 2015-2016 scalzó dopo 70 anni lo svedese Nordahl. Il bomber della Lazio e della Nazionale sta vivendo una stagione da incorniciare. Un binomio Immobile-Inzaghi che ha fatto sognare i tifosi della Lazio e Claudio Lotito, il quale pensava di poter raggiungere lo Scudetto. Dopo la ripresa del campionato, in seguito al lockdown, i biancocelesti hanno subito un crollo verticale. Immobile aveva perso luciditá e brillantezza sotto porta ma con la tripletta in quel di Verona e il sigillo al Brescia di ieri sera, l’attaccante classe 1990 può davvero riscrivere la storia. Sabato sera al SanPaolo andrà in scena la sfida tra Napoli e Lazio: ancora una volta l’impianto di Fuorigrotta può essere la sede in cui aggiornare la storia del calcio italiano. Con Ronaldo più distaccato (31 reti) ed un Napoli ormai disinteressato dal campionato e con la testa al Barcellona, Immobile può diventare il nuovo principe del gol.