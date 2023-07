Il presidente della Lazio Claudio Lotito chiude ogni discorso in merito a un possibile arrivo di Zielinski in biancoceleste: “Piotr adesso è out, ieri sera il polacco ha chiuso ogni discorso” ha commentato il numero uno biancoceleste in un’intervista a Il Messaggero. “Ha scelto di rimanere a Napoli – continua Lotito- con un rinnovo inferiore rispetto a quanto gli offrivamo noi”.

Foto: Instagram Zielinski