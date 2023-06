L’indiscrezione: Zielinski, il Napoli farà un’offerta-rinnovo. La Lazio ha le idee chiare

Piotr Zielinski piace molto a Maurizio Sarri che gli affiderebbe volentieri le chiavi del centrocampo della Lazio. Ma una cosa è sicura: Sarri non disturberà in calciatore che conosce bene e che apprezza. Traduzione: precedenza al Napoli che offrirà un rinnovo al ribasso rispetto ai 3,5 milioni attuali, scadenza 2024. La nuova proposta potrebbe essere da 2,5-2,7 più bonus, Zielinski valuterà se accettare oppure e non va escluso che decisa di firma a condizioni economiche ridimensionate. In caso contrario, prenderebbe in esame le altre proposte e la Lazio è uno dei club interessati.

Foto: twitter Napoli