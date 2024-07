Lotito: “Greenwood? Non vendo sogni, ma solide realtà”

Intervenuto durante la presentazione del nuovo logo della Serie A, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è espresso circa alcuni temi di attualità nel mondo calcistico. Inizialmente ha commentato così la disfatta azzurra ad Euro2024: “Europeo? Non parlo, non esprimo giudizi su temi che non mi competono. I fatti si commentano da soli”. Poi sul neo allenatore Baroni: “È una scelta tecnica. Noi valutiamo le persone dal punto di vista professionale e per l’apporto che possono dare dal punto di vista dei giocatori, di valorizzazione degli stessi e anche a partire dal modulo tattico. Riteniamo che sia l’allenatore giusto per questa squadra”. Infine Lotito ha parlato anche di mercato e della situazione, che già vi avevamo anticipato, riguardante Greenwood: “Io ho detto sempre che non vendo sogni ma solide realtà. Cerco di tradurre i sogni in fatti concreti. Al di là dei nomi noi stiamo allestendo una squadra competitiva, tecnicamente e mentalmente. Ritengo che lo fosse anche lo scorso anno, poi ci sono stati dei problemi all’interno dello spogliatoio che non hanno consentito di valorizzare al meglio le potenzialità del gruppo. La Lazio è un punto di arrivo, non di partenza”.

Foto: twitter Lazio