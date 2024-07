Esclusiva: Greenwood-Lazio, contatto diretto! Gli scenari 

La Lazio farà di tutto per prendere Mason Greenwood in uscita dal Manchester United. Il club biancoceleste è in azione da fine maggio, oggi c’è stato un contatto diretto, l’esterno offensivo gradisce il trasferimento a Roma e ha detto sì alla Lazio. Ha altre proposte quindi il suo sì deve essere accompagnata da una offerta giusta. La Lazio può aumentare fino a 25 milioni e dovrebbero bastare perché i Red Devils hanno abbassato le richieste. I 25 milioni sarebbero accompagnati da una percentuale da eventuale rivendita tra il 40 e il 50 per cento, più o meno come è accaduto tra Bologna e Basilea per Calafiori. La Lazio vorrebbe prendere Greenwood a prescindere da Castellanos. Ma la novità è che oggi il Gruppo City ha fatto un’offerta da 15 milioni più bonus, non si capisce se per il Girona o per un altro club. La Lazio chiede di più, ma per la prima volta Castellanos è davvero in discussione. E la Lazio non molla per Greenwood…

Foto: twitter Manchester United