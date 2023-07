Lotito conferma su Berardi: “Il Sassuolo non lo vende”

Direttamente dal ritiro di Audonzo di Cadore, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato ai media presenti dei temi di calciomercato in casa bianconceleste, soffermandosi anche su Domenico Berardi: “Questa storia di Berardi è una grande stronzata. Non è mai stato messo in vendita, io ho chiamato la società (il Sassuolo, ndr) e mi è stato detto che non è in vendita, apparte che chiede una cifra spaventosa. L’anno scorso ha firmato un contratto con la Juve e l’ha strappato. Bisogna anche vedere con chi parli!”. Parole che confermano quanto vi avevamo già raccontato: il calciatore è il preferito di Maurizio Sarri, ma – fin qui – non c’è stata una trattativa tra le due società. Da seguire, invece, la pista che porta a Callum Hudson-Odoi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo