Esclusiva: esterno offensivo Lazio, c’è anche Hudson-Odoi. Su Berardi…

L’attaccante, ma anche l’esterno offensivo. La Lazio va a stringere e c’è una novità. Nelle ultime ore sta avanzando la candidatura di Callum Hudson-Odoi, 23 anni il prossimo 7 novembre, che Sarri ha allenato ai tempi del Chelsea. C’è un retroscena: per Sarri Hudson-Odoi ha le caratteristiche del predestinato, con lui ai tempi del Blues ha avuto un rapporto spesso conflittuale perché voleva tirare fuori il meglio delle sue caratteristiche. Hudson-Odoi è reduce da una stagione in prestito al Bayer Leverkusen, può essere ingaggiato anche in prestito con diritto di riscatto, possibili contatti con il Chelsea. Hudson-Odoi non conosce il campionato italiano, ma conosce bene Sarri è questa è una strada che va tenuta in considerazione. Il primo della lista nel gradimento, ripetiamo, è Domenico Berardi ma fino a quando non ci sarà una trattativa inutile parlarne. Vedremo se si stabilirà più avanti un contatto con il Sassuolo, ma intanto Berardi è con il suo club e non è certo partito con la Lazio per la nuova stagione. Poi a costo di inventare prima o poi ci si azzecca, ma oggi la situazione è questa. Nella lista per l’esterno offensivo scende Orsolini, resta in stand-by Politano, altri nomi stranieri (proposti) oggi non riscaldano.

Foto: Instagram Hudson-Odoi