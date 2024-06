Lotito conferma: “Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio. Pensiamo che sia il profilo giusto”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al Messaggero, confermando quanto riportato, ovvero il nome del prossimo allenatore della Lazio.

Queste le sue parole: “Col Verona è tutto risolto. Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo che sia il profilo giusto. Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Inzaghi, Pioli e Petkovic…E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?. Mi hanno chiamato quattro presidenti per farmi i complimenti. Ho scelto una persona di qualità, lo dicono tutti, anche Sarri ne ha parlato bene”.

Vi avevamo raccontato del retroscena di Fabiani (direttore sportivo della Lazio) che stava lavorando come se l’arrivo di Baroni sulla panchina biancoceleste fosse dietro l’angolo. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di una richiesta ufficiale per l’attaccante Noslin. Ma possiamo aggiungere che la Lazio si è informata su Doig, il terzino sinistro che ha lavorato con Baroni fino allo scorso gennaio prima di andare al Sassuolo. E che ha fatto un sondaggio approfondito per Cabal reduce da una buona stagione all’Hellas, protagonista sulla stessa corsia mancina di Doig.

Foto: sito Lazio