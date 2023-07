Lotito: “Arriverà il sostituto di Milinkovic-Savic. È la priorità”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato queste dichiarazioni sul mercato attuale della sua squadra: “Adesso Castellanos ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto. Abbiamo 50 giocatori che vogliono tutti venire da noi, Con il dollaro compri tutto, poi con Lotito il risultato è garantito. È una squadra che funziona, l’anno scorso abbiamo alcune situazioni da aggiustare e le stiamo aggiustando. Serviva un’altra punta ed è arrivata. È andato via Milinkovic e arriverà il sostituto. Non è che uno va al supermercato, compri uno e prendi 3. Così sono buoni tutti. Devi comprare i giocatori giusti e con la testa giusta. Io devo fare la squadra e so che devo fare. Oggi la prima priorità è il sostituto di Milinkovic”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: arriverà una mezzala in biancoceleste. Dunque, da monitorare – come vi abbiamo già raccontato – le piste che portano a Zielinski (chiodo fisso di Sarri) e Gedson Fernandes (sullo sfondo).

Foto: Twitter Lazio