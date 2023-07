Esclusiva: l’eredità di SMS, c’è sempre Gedson. Zielinski decide. Il terzo nome in lista

La Lazio ha ormai perfezionato la cessione di Milinkovic-Savic all’Al Hilal e ora vuole consegnare il suo erede e Maurizio Sarri. Occhio a Gedson Fernandes, il chiodo fisso anticipato a fine marzo che può tornare assolutamente attuale. C’è una spiegazione tattica: Gedson è una grande mezzala che si può adattare da play. La Lazio cerca una mezzala, i contatti con il Besiktas c’erano già stati, ora possono ripartire. Ovviamente non dimentichiamo Zielinski, apprezzato da Sarri, ma a due condizioni: che non vada avanti la trattativa con gli arabi (l’Al Ahli si è materializzato) e che scenda la valutazione di 30 milioni. Ma Gedson ora torna in quota, è sempre piaciuto. C’è un terzo nome nella lista quello di Samardzic (che piace al Napoli dopo in sondaggi di Inter e Milan non approfonditi), sarebbe più adattato ma ha caratteristiche tecniche apprezzate. Valutazione di circa 25 milioni, teniamolo in lista ma oggi non al primo posto.

foto: Instagram Gedson Fernandes