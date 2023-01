LORENZO COLOMBO HA ANCORA TANTO DA DIRE. LECCE, QUI INIZIA LA STORIA

Nel calcio moderno basta pochissimo per vedersi addosso l’etichetta di Golden Boy, con un cartellino del prezzo decisamente esorbitante e pronto a narcotizzare l’economia di questo sport. Dove c’è talento non può esserci inoltre spazio per l’attesa, le qualità si dimostrano tutte e subito perché quella maglia del Real Madrid che ti sembra cucita addosso può svanire al primo errore. Non è andata così a Lorenzo Colombo, ma il percorso stavolta potrebbe tradire gli stereotipi del calcio.

Quando cresci nella periferia lombarda hai due scelte: Inter o Milan. Il 2002 di Vimercate ha sposato i colori del Diavolo, squadra che lo ha accolto fin dalle giovanili a soli 8 anni. A 18 anni è subito Coppa Italia e Serie A, semifinale con la Juventus per assaggiare subito il peso delle strisce rossonere. I prestiti alla Cremonese prima e alla SPAL poi, sembrano portare Colombo fuori dai radar e lontano dai palcoscenici dei giovani talenti. La Serie B è sempre stato un campionato complesso e una sorta di accademia per formare i giovanissimi delle big di A.

Arriva poi la chiamata del Lecce, neopromosso in Serie A e senza eccessive pressioni, servono gol e sacrificio per evitare la retrocessione immediata. Questo può essere considerato il vero punto di origine della carriera di Colombo e non si tratta semplicemente di blasoni o categorie, si tratta di opportunità colte al momento giusto e reti gonfiate che regalano punti pesanti: Napoli-Lecce, 31 agosto 2022, l’attaccante vimercatese insacca il gol che fissa il risultato sull’1-1 e lo fa con un potentissimo tiro da fuori area che sorprende Meret e dà il suo contributo ad un pareggio importantissimo per i salentini. Nella serata di ieri invece (mercoledì 4 gennaio 2023), con un Via del Mare carico di sciarpe giallorosse, Colombo regala al Lecce il gol che vale la grande vittoria contro la Lazio. La partita termina 2-1 ed il classe 2002 non si perde in spiegazioni complesse durante l’intervista a DAZN: “Per me è stata una partita difficile, stavo aspettando la palla giusta, l’ho annusata ed è arrivata”.

Troppo presto per parlare di futuro? La stagione è ancora lunga ma la sensazione è che, essendo già a quota 4 reti con la maglia giallorossa, Colombo possa continuare a far gioire i tifosi pugliesi e ritagliarsi un meritato spazio in questa Serie A. Tra riscatti e controriscatti, Lecce e Milan avranno di che parlare in estate, ora però non è il momento di interrompere la crescita di questo ragazzo. Perché Lorenzo Colombo ha ancora tanto da dire, c’è una maglia azzurra da conquistare ed un c.t. da impressionare.

foto: profilo Instagram Lorenzo Colombo