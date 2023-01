La Roma batte 1-0 il Bologna con un rigore di Pellegrini. Cade la Lazio a Lecce (2-1). Strefezza e Colombo ribaltano il gol di Immobile

La Roma batte di misura il Bologna per 1-0. Decide un rigore al 6′ di capitan Pellegrini, per un fallo su Dybala. Partita bruttissima all’Olimpico, ritmi blandi, la Roma ha controllato il risultato, contenendo gli sterili tentativi offensivi del Bologna. Nella ripresa stesso canovaccio, poco Bologna, Roma che ha pensato a difendere il vantaggio. Al 60′ Mourinho ha perso Zaniolo per un fastidio muscolare, con le condizioni del giocatore da valutare. Nel finale, Abraham salva clamorosamente il vantaggio, nell’occasione finale per i felsinei. Finisce 1-0 per i giallorossi, che salgono a 30 punti.

Stessi della Lazio e dell’Inter. I biancocelesti cadono al Via del Mare di Lecce per 2-1. Lazio avanti nel primo tempo con un gol del solito Immobile, al rientro da titolare dopo diversi mesi. Nella ripresa, la Lazio accusa la stanchezza, sale il Lecce. che pareggia al 57′ con Stefezza. Il Via del Mare diventa una bolgia, e spinge i salentini verso la rete del 2-1, che arriva al 71′ con il solito Lorenzo Colombo.

Finale thrilling, 7 minuti di recupero. La Lazio prova ad assaltare l’area giallorossa per trovare almeno il pari. Ma finisce 2-1. Vince il Lecce che sale a 18 punti e ottiene la terza vittoria di fila.

Foto: twitter Roma