Lopez e il Brescia: nessuna sorpresa. Risolto il contratto

Una notizia di cinque giorni fa che trova conferma in queste ore. Diego Lopez e il Brescia hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contatto, le strade si separano definitivamente. Una scelta logica dopo la gestione della vicenda allenatore: Diego Lopez era stato convocato per sostituire Pippo Inzaghi, poi sono cambiate le carte in tavola, una situazione che ha portato l’allenatore uruguaiano a fare profonde riflessione. Fino alla risoluzione impostata cinque giorni fa e che pone fine al rapporto tra Lopez e il Brescia.

FOTO: Twitter Brescia