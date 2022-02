L’indiscrezione: Diego Lopez e il Brescia verso la risoluzione

Sono stati giorni goffi per utilizzare un eufemismo: il Brescia che esonera Pippo Inzaghi e che avrebbe fatto marcia indietro per un cavillo contrattuale, come se Cellino non lo avesse saputo o non lo sapesse. Queste sono le ricostruzioni di comodo, ognuno può fare come ritiene. Nel frattempo una notizia: Diego Lopez, che era stato preallartato e che aveva raggiunto Brescia per le visite mediche prima di cambiare idea, sta trattando con il club la risoluzione del contratto. E dovremmo essere vicini a un’intesa. Lopez non avrebbe potuto fare a meno di presentarsi, a prescindere dal rapporto con Cellino, proprio perché ancora titolare di un impegno con il Brescia. Ma confida di essere presto libero, in modo da trovare eventuali altre soluzioni per il suo futuro.

FOTO: Suprayado