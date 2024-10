Lookman, dalla tentazione Arsenal al ritorno ad alti livelli

Lookman ha ripreso in mano le chiavi dell’Atalanta. Dopo un avvio di stagione turbolento, dettato dalle avances dell’Arsenal, il numero 11 atalantino è tornato a stupire e a cambiare gli equilibri della Dea. La prestazione di ieri sera contro lo Shakhtar è stata totale: 2 passaggi chiave, 5 tiri, una traversa, un assist e un gol. Numeri importantissimi, che disegnano un giocatore totalmente recuperato dal punto di vista mentale, e con l’unico focus di voler dare un apporto concreto alla squadra. E i numeri sono dalla sua non solo in Champions, ma anche in campionato, in cui in tre presenze ha collezionato 2 gol e un assist. Seguendo questo andazzo, il nigeriano potrebbe addirittura superare lo score della stagione passata, in cui in campionato ha portato a referto 11 gol e 7 assist. Ademola riparte dallo status mentale e fisico dell’indimenticabile tripletta al Leverkusen del 22 maggio, ed ora che è completamente rivitalizzato e libero da scorie mentali, è pronto a meravigliare nuovamente.

Foto: Instagram Atalanta