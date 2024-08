Esclusiva: Lookman diserta l’allenamento. L’Arsenal preannuncia un’offerta. Ma l’Atalanta…

Ademola Lookman non si è presentato all’allenamento dell’Atalanta, probabilmente autorizzato. Ma anche in questo caso dovrebbe trattarsi di scarsa serenità per vicende di mercato. Non c’entra il Paris Saint–Germain, ma ci sono sirene di Premier che vanno seguite con attenzione. In primis l’Arsenal che avrebbe già preannunciato una proposta di 50 milioni più bonus, con la possibilità di inserire il difensore Kiwior (che piace a Gasperini, attualmente l’Atalanta è su Becao dopo aver messo in stand-by Danso che piace anche alla Roma). L’Atalanta per Lookman chiede 65-70 milioni, l’Arsenal è interessato e sullo sfondo c’è il Liverpool. La mossa del club di Percassi potrebbe essere quella di proporre il rinnovo a Lookman con un ingaggio raddoppiato (circa 3,5 milioni) più eventuale clausola per il futuro. Situazione molto calda e da seguire, soprattutto nelle prossime ore visto che Lookman oggi non si è allenato.

Foto: Instagram Atalanta