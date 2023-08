Longoria: “Eravamo vicini alla cessione di Under, ma il giocatore è ancora con noi”

In casa Marsiglia bisogna decifrare il futuro di Cengiz Under. Il presidente del club francese, Pablo Longoria, ne ha parlato a Fanatik, sottolineando come il calciatore fosse vicino al Fenerbahce: “Eravamo vicini a un accordo per Cengiz Ünder, ma per qualche motivo non è ancora successo. Il giocatore è ancora con noi, continua il suo allenamento. Non è vicino a firmare con una squadra ma ci sono offerte per lui.

Foto: Instagram Under