Loftus-Cheek, la svolta è di ieri sera: il Milan è in dirittura

La svolta anticipata ieri sera da Gianluigi Longari per Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea al Milan ormai è al traguardo. Proprio ieri erano ripresi, a sorpresa, i contatti tra i due club e la trattativa era tornata assolutamente nel vivo con buone chance di concluderla a stretto giro di posta. Stamattina altre conferme, adesso gli ultimi dettagli tra i club e un rinforzo in arrivo per Stefano Pioli dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Operazione da circa 15 milioni più bonus, ultimi dettagli.

Foto: Instagram Lofturs-Cheek