Locatelli, pronto per le visite Juve. Florenzi corre verso il Milan

Locatelli-Juve e Florenzi-Milan: due operazioni completate per le quali da domani in poi si potranno svolgere le visite mediche di rito, poi le firme. Il centrocampista classe 1998 sta per realizzare finalmente il suo sogno: andare alla Juve. Decisivo l’incontro odierno a Forte dei Marmi tra l’ad neroverde Carnevali ed il ds bianconero Cherubini, come raccontato nel pomeriggio.

Nella serata di ieri, invece, vi abbiamo confermato che Alessandro Florenzi vuole solo e soltanto il Milan: si lavora sulla formula ma l’operazione è quasi completata.

