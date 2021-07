L’indiscrezione: Pjanic non ha fretta, vuole aspettare la Juve

Miralem Pjanic non ha fretta, vuole la Juve dopo una stagione a mezzo servizio al Barcellona. Allegri lo stima molto, come già raccontato, e potrebbe essere un altro innesto dei bianconeri a centrocampo dopo l’obiettivo principale: Manuel Locatelli. Il bosniaco sarebbe il profilo ideale per rinforzare il reparto, i blaugrana sarebbero disposti a liberarlo, bisognerebbe definire l’ingaggio, ma sarà una trattativa principalmente di agosto.

Foto: Twitter personale Pjanic