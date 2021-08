Prima notte bianconera per Manuel Locatelli, da poco il centrocampista classe 1998 è arrivato nei pressi del J Hotel, struttura torinese che dovrebbe ospitarlo per la notte. In attesa di visite e annuncio, sta per completarsi la lunga rincorsa verso la Juve che vi abbiamo raccontato dallo scorso 9 giugno.

Foto: Twitter Euro 2020