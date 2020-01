Quando ne parlammo, il 24 dicembre, era un’autentica sorpresa. Stanislav Lobotka e il Napoli, storia di un contropiede improvviso. Meglio: lo sloveno è sempre stato un profilo molto gradito al club azzurro ma in quei giorni si parlava soprattutto di Torreira, magari non immaginando che l’Arsenal mai lo avrebbe liberato, a maggior ragione dopo l’avvento di Arteta sulla panchina dei Gunners. Il Napoli ha continuato a lavorare senza sosta per Lobotka (leggi qui), fino ad arrivare alle intese totali sia per Demme che per lo stesso Lobotka, una doppia operazione per il centrocampo di Gattuso. Una situazione che si è clamorosamente materializzata prima delle 13 di mercoledì, come anticipato nei dettagli. Un contropiede autentico del Napoli, che ha trovato gli accordi definitivi con il Celta per un’operazione da 20 milioni più 3-4 bonus non facilmente raggiungibili con pagamento dilazionato in più tranche. Lobotka-Napoli, la sorpresa della vigilia di Natale diventa realtà…

Foto: Marca