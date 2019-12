Esclusiva: Napoli, avanza Lobotka. La posizione dell’Arsenal su Torreira

Un centrocampista centrale per Gattuso. Nelle ultimissime ore è avanzato il profilo di Stanislav Lobotka, un vecchio amore del Napoli che torna prepotentemente di moda. Il Celta Vigo ha aperto, lo slovacco venticinquenne ha una valutazione di almeno 20 milioni e piace molto per una svolta a centrocampo. Tutto questo anche perché su Torreira la svolta in panchina dell’Arsenal può modificare gli scenari: fino a venti giorni fa Torreira era sul mercato, con l’arrivo di Arteta ci saranno riflessioni. E per questo motivo il Napoli è tornato deciso su Lobotka, in attesa di una decisione definitiva. Per giugno piace sempre Amrabat: non è un’operazione completata ma ci saranno altri contatti con il Verona.

Foto: Marca