Lo sceicco Al Thani: “Lo United? Non mi piace questo investimento. Ma i miei figli amano il calcio”

Lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, padre di Jassim Bin Hamad, ha commentato l’offerta presentata dal figlio nei giorni scorsi per acquistare il Manchester United. Queste le sue parole a The Athletic: “Non sono un tifoso di calcio. Non mi piace questo investimento per il Manxchester United, anche se forse funzionerà. Ma ad alcuni dei miei figli piace il calcio, ne discutono sempre con me e spingono forte. Non è la mia specialità, ma se piace a loro…”.

Foto: Instagram personale