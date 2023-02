Al Thani, offerta per acquistare il Manchester United. Il comunicato

Lo sceicco qatariota Jassim Bin Hamad Al Thani (omonimo del proprietario del PSG) ha confermato, tramite un comunicato, di aver presentato un’offerta per l’acquisizione del 100% delle quote del Manchester United.

Questo quanto si legge: “Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani ha confermato oggi di aver presentato un’offerta per il 100% del Manchester United Football Club. L’offerta prevede di riportare il Club agli antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. L’offerta sarà completamente priva di debiti tramite la Nine Two Foundation dello sceicco Jassim, che cercherà di investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e in infrastrutture più ampie, nell’esperienza dei tifosi e nelle comunità supportate dal club. La finalità dell’offerta è che il Manchester United Football Club torni a essere rinomato per l’eccellenza calcistica e considerato il più grande club di calcio del mondo. Maggiori dettagli sull’offerta saranno rilasciati, se del caso, se e quando il processo di offerta si svilupperà“.

Foto: Logo Manchester United