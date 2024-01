LO SCAMBIO CON LEAO, IL LILLE E IL DERBY D’ITALIA: TIAGO DJALÓ, MUSCOLI PER MAX

Inter e Juventus stanno accendendo la lotta scudetto, con i nerazzurri a quota 48 punti e i bianconeri a soli due punti di distanza. Ma il derby d’Italia è forte anche sul fronte mercato. Infatti, la società nerazzurra aveva un’intesa per giugno con Tiago Djaló, difensore classe 2000 del Lille. La Juventus, però, ha deciso di anticipare i tempi bruciando i nerazzurri e raggiungendo un accordo col Lille per portare Djalò a Torino – come raccontato – già a gennaio versando un piccolo indennizzo al club francese.

Tiago Djalò, centrale del Lille e del Portogallo (con cui aspetta di esordire nella Nazionale maggiore), è alle prese con un grave infortunio al legamento crociato rimediato lo scorso marzo. Nonostante il k.o che lo ha tenuto fuori per tutto il 2023 fin qui, le voci di mercato sul suo conto non si sono mai spente. 190 cm per circa 83 kg, Tiago Djalò è un difensore forte fisicamente, abile nel tackle. Non solo un centrale, ma anche un terzino e un mediano.

Tiago Djalò si è messo in mostra con le maglie di Sporting Lisbona e Lille, ma nel suo passato c’è già stata l’Italia. Classe 2000, ha infatti vestito la maglia del Milan Primavera per qualche mese nel 2019 prima di essere ceduto a titolo definitivo al Lille. Nel periodo rossonero sono arrivate 15 presenze ufficiali nel Campionato Primavera 1 tra febbraio e maggio 2019, senza riuscire a esordire in prima squadra con Gennaro Gattuso.

Cresciuto nello Sporting Lisbona, Djalò ha avuto modo di giocare per anni con Rafa Leao. Ed è proprio grazie a Djalò che Leao è sbarcato al Milan nel 2019. Djalò ha iniziato a giocare nella sua seconda stagione al Lille, collezionando 17 presenze in Ligue 1 nel 2020-21, quando la squadra della Ligue 1 vinse sorprendentemente il titolo francese. Nel corso del tempo è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra i giovani talenti più interessanti del panorama europeo,nonostante sia distante dai campi di calcio dal 5 marzo 2023 per un infortunio al crociato.

I bianconeri per assicurarsi Djaló vogliono versare un indennizzo al club francese già a gennaio per acquistare immediatamente il difensore portoghese e non attendere la scadenza del contratto prevista a giugno, quando potrebbe arrivare a costo zero. Una mossa che ha di fatto tagliato fuori l’Inter

Foto: Twitter Lille