Lo Celso torna al Villarreal: “Felice di esser qui. Lunga trattativa, ma ne è valsa la pena”

Lo Celso, seguito a lungo anche dalla Fiorentina, è tornato al Villarreal. Di proprietà del Tottenham, è stato mandato ancora in prestito al club spagnolo. In conferenza stampa ha parlato della lunga trattativa di mercato: “Sono molto felice di essere di nuovo qui. L’attesa è stata un po’ lunga, ma ne è valsa la pena. Sono partito con la chiara idea di voler tornare al Villarreal perché è un club che mi piace per la sua filosofia, per gli obiettivi che si pone e per come mi hanno accolto fin dal primo giorno, facendomi sentire era qui da molto tempo. È stata una lunga trattativa, ma apprezzo la fiducia, la pazienza, il supporto e lo sforzo che il club ha fatto nell’attendermi per molto tempo. Non è stata una cosa facile per nessuna delle due parti. Personalmente, sono sempre stato fiducioso e mi sono concentrato sull’essere il meglio che potevo essere fisicamente in modo da essere pronto quando sarebbe arrivato il momento”.

Foto: Twitter Villarreal