Tutto confermato: è ufficiale, Lo Celso al Villarreal

Giovani Lo Celso torna al Villarreal. Confermato quanto detto 5 giorni fa, con il forte rilancio degli spagnoli per il centrocampista argentino.

Il Villarreal ha postato un video in cui Foyth e Rulli, gli argentini in rosa, annunciano l’arrivo, o meglio il ritorno, di Giovani Lo Celso, che arriva dal Tottenham.

Foto: twitter Villarreal